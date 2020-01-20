تسجيل
17:28 20 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    نتائج مؤتمر برلين بين اختلاط وتناقض... ولا تشابه مع الحرب السورية

    © AFP 2019 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101340/63/1013406357.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001201044121872-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    انتهى المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية في برلين مع اعتماد وثيقة نهائية تحدد إطار عملية التسوية في البلاد.

    ومع ذلك، لا يزال يتعين حل العديد من القضايا ذات الإشكالية، كما ولم تتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق مُلزم بالتهدئة، فهل يمكن اعتبار ذلك خطوة نحو تسوية ناجحة؟ وهل ستحترم الأطراف حقا التهدئة؟

    المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة في مؤتمر برلين
    © REUTERS / AXEL SCHMIDT
    المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف أول قراراته بعد انتهاء مؤتمر برلين
    حول ذلك يعتبر بعض الخبراء في حديثهم لوكالة "سبوتنيك" أن الخطوة ناجحة، ولكنها ليست مكتملة.

    يعتقد الباحث البارز في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بوريس دولغوف، أن حقيقة الاجتماع الذي جرى في برلين بخصوص ليبيا يمكن اعتباره بالفعل ناجحا: " في الواقع إن الاجتماع في برلين هو خطوة نحو حل الأزمة. لن أقول إنه ناجح بنسبة 100% ولكن النجاح يتكلم عن نفسه بشكل واضح."

    ويوافقه المحلل السياسي والخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، غريغوري لوكيانوف، الذي يرى أن أي مفاوضات على خلفية مثل هكذا أزمة صعبة تكون على أمل إيجاد حل وسط وتابع يقول: "يجب اعتبار أي خطوة نحو التسوية هي ناجحة، لا سيما على خلفية الوضع الليبي المتأزم. يلعب المؤتمر يلعب دورا رمزيا، مع  إبداء مجموعة واسعة من الدول الأجنبية رغبتها بالمساهمة في عملية حل الأزمة الليبية."

    تناقض بنود اتفاق برلين

    ومع ذلك ، كما لاحظ غريغوري لوكيانوف، يحتوي الاتفاق على بنود غير منطقية ومتناقضة. لهذا السبب ، قد لا يتم الالتزام بالاتفاق: "في البيان الختامي المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كُتبت الكثير من الكلمات الصحيحة فيما يتعلق بوقف الإمدادات العسكرية ووقف التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، و لكن في الوقت نفسه ، لم يتم توضيح الآليات التي ستتحقق بها هذه الأهداف. كان المشيرخليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج حاضرين في الاجتماع في برلين بصفة إضافية. لم يشاركا في تطوير الاتفاقية ولم يوقعا، لذلك من الصعب تخيّل كيف سيلتزمان بالواجبات التي يفرضها المجتمع الدولي عليهما، ولا سيما من دون الاتفاق معهما".

    وفي حديثه عن آليات الاتفاق، تابع لوكيانوف قائلا: "إذا كانت وثيقة مؤتمر برلين تعني وقف تدخل جميع الدول الأجنبية في الشؤون الليبية، فكيف ستسعى الجهات الأجنبية الفاعلة إلى تنفيذ اتفاقات بين حفتر والسراج؟. تقترح الوثيقة على الدول التي لديها على الأقل بعض التأثير على الوضع في ليبيا، أن تتخلى عنها. في هذه الحالة، يجب أن يسترشد جميع اللاعبين الآخرين في المواجهة الليبية بمبادئ العقلانية والمسؤولية. هذا يبدو ساذجا، لذلك فإن الحديث عن فعالية هذه الاتفاقيات هو سؤال مفتوح. إن الذي يمكن ملاحظته إلى الآن في الوثيقة هو وجود مفارقة قوية فقط".

    هل ستكون هناك هدنة؟

    يعتقد المحاضر الرئيسي في كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه تشوبريغين، أنه من المستحيل التحدث عن الالتزام بالهدنة وأي التزامات بموجب اتفاقية لم يوقع عليها الليبيون. وأضاف تشوبريغين يقول: "إذا لم توقع الأطراف المتحاربة، فما نوع الهدنة أو وقف إطلاق النار الذي يمكن أن نتحدث عنه؟ هذا لن يؤدي إلى أي شيء. بالنسبة لي لا أكثر من صيحة في وادي."

    رفض المقارنة بين ليبيا و سوريا

    الرئس التركي رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن
    دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى ليبيا، حتى لا تتحول إلى سوريا ثانية، ولكن غريغوري لوكيانوف يعتقد أن ماس لم يحاول مقارنة الوضع في الدولتين العربيتين:

    " لقد فسر الكثيرون كلمات ماس على أنها تتحدث علنا عن محاولة تركيا وروسيا احتكار عملية التسوية السياسية. يشير هذا مرة أخرى إلى أن تصرفات روسيا الاتحادية وتركيا كثيراً ما يتم إساءة تفسيرها في الغرب، لذلك ، تتمثل مهمتنا في تجنب تبسيط الموقف قدر الإمكان: لا تقتصر عملية حل النزاع بوساطة دول ثالثة من خلال احتكار هذه العملية، هنا يدور الحديث عن ضرورة إيجاد منصة مشتركة للحوار والتعاون الحقيقي، بدلا من المنافسة في هذا الشأن ".

    يرى  أندريه تشوبريغين في بيان وزير الخارجية الألماني عنصرا معينا من عناصر التخويف في الدول الأوروبية الأخرى وتابع يقول: " ما قيل عن سوريا ثانية هو نوع من التخويف، لأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في سوريا، والمقارنة مع الوضع في ليبيا ليست موجودة في بيان هايكو ماس.  فقط المتكاسلون هم الذين لم يعلنوا إذا كان من الضروري وقف توريد الأسلحة. وما لاحظه أن الإمارات ومصر اهتمتا بمثل هذه التصريحات. "

    بدوره ، أشار بوريس دولغوف إلى وجود اختلافات حقيقية في مواقف هذه البلدان: "مقارنات  ماس غير صحيحة وهي مختلفة تماما. ففي سوريا ، تمكنت الدولة من الحفاظ على مؤسساتها وجيشها، بينما تشكل في ليبيا مركزان للقوة، وهما مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني وكل منهما يعتبر نفسه هو الشرعي دون الآخر وهذا ما يعقّد الأزمة إلى حد كبير، لذلك لا يمكن مقارنة سوريا وليبيا على الإطلاق.

    خلاصة القول: الجميع مرتبكون

    يشير أندريه تشوبريغين في تلخيصه للمفاوضات بأن الأزمة الليبية هي فوضى كاملة، حيث الجميع في حيرة من أمرهم، لذلك، لم يعد المجتمع الدولي يعرف ماذا يفعل ولماذا، أنا أعتقد أن مؤتمر برلين كان فكرة جيدة، لكن تم تنفيذه بشكل سيء للغاية "

    انظر أيضا:

    الكرملين: موسكو تقيم إيجابا مؤتمر برلين حول ليبيا
    أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن
    المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف أول قراراته بعد انتهاء مؤتمر برلين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق رالي داكار 2020 - خوسيه إغناسيو كورنيخو فلورينو من تشيلي، على دراجة نارية هوندا، خلال المرحلة الحادية عشرة من السباق.
    أجمل لقطات "داكار 2020" في السعودية
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك