شرطة الرياض تعلن آخر تطورات "الفيديو المثير"

أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتعاطون الحبوب المخدرة وشرب الخمور.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، "إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم".

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها pic.twitter.com/1bagPY9sQm — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2020

​وأضاف المتحدث الإعلامي بحسب صفحة "الأمن العام" على "تويتر": "تم إيقاف واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه 4 مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر".