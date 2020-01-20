السعودية تعتقل سودانية بسبب ما فعلته داخل مسجد

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بحساب "الأمن العام" في "تويتر" إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين".

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيمة من الجنسية السودانية - في العقد الرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع ، بمحافظة الرس، وبعثرة محتوياته ، و وضع مواد نجسه فيه . pic.twitter.com/e0EcQLOPNZ — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2020

​وتابع المتحدث: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".