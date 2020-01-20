مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب

أدانت مصر، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مسجدا في أحد معسكرات الجيش اليمني بمحافظة مأرب اليمنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 20 يناير 2020، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان "خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم".

وكان الجيش اليمني قد اتهم عبر حساب مركزه الإعلامي في "تويتر"، جماعة "أنصار الله" بشن قصف صاروخي على أحد معسكراته التدريبية شمال مأرب، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم تعلن "أنصار الله" مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي جاء عقب ساعات من توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" ردا على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.