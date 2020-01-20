أمريكا تزيح الستار عن فيديو نادر للعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود قبل 75 عاما

نشرت السفارة الأمريكية في السعودية في تغريدة لها على "تويتر" فيديو نادرا للعاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود.

ويعود تاريخ الفيديو لعام 1945، حيث يظهر العاهل السعودي في لقاء مع الرئيس الأمريكي فرانلين روزفيلت، الذي جرى في الرابع عشر من فيبراير/ شباط قبل 75 عاما، بحسب السفارة الأمريكية.

تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/DV9a0z90yc — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 20, 2020

ويظهر في الفيديو اللقاء الذي تم على البارجة الأمريكية ""كونسي" في قناة السويس، وكيف ربحت شركة أمريكية أولى مناقصات التنقيب عن النفط السعودي، وقامت باكتشافه.

وبحسب السفارة فإن هذا اللقاء كان بداية وفاتحة للعلاقات السعودية الأمريكية المميزة، وأنه منذ تأسيس العلاقات بين البلدين عام 1933، شهدت العلاقات والشراكة بين البلدين تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة وشراكة متينة في مختلف المجالات.