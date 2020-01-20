الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بينهم قائد ميداني شمال البيضاء

قتل عدد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين، برصاص الجيش اليمني خلال محاولة تسلل إلى مواقع تابعة للجيش شمال محافظة البيضاء غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر عسكري، قوله إن "عدداً من عناصر الحوثيين بينهم القيادي حبيب صالح محرم القحطاني قتلوا وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بالقرب من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء، كما سقط عدد آخر من مسلحي الجماعة بين قتيل ومصاب خلال اشتباكات مع الجيش في جبهات مديرية ناطع وفي منطقة فضحة بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

كان الجيش اليمني أعلن، السبت الماضي، وقوع قتلى وجرحى من الحوثيين، خلال إحباط قواته محاولة تسلل للجماعة باتجاه مواقع في هجاف بمنطقة فضحة في مديرية الملاجم شرق البيضاء.

كما أكد الجيش اليمني، مساء الأحد، تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم، أوقعت أكثر من 13 قتيلاً بينهم قائد ميداني يدعى أبو ثابت الهاشمي.

في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" باستمرار تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مواقع في بران وباتجاه الفرضة بعد ساعات من استعادتهم التبة الحمراء ومواقع في جبال يام الاستراتيجية ووادي وصت الرابط بين ملح والفرضة، واقترابهم من جبل رشا قرب منطقة قرّودْ.

وذكر أن الجيش اليمني عزز مواقعه في مديرية نهم بكتائب من محافظة مارب شمال شرقي اليمن، على إثر تقدم الحوثيين وإسقاطهم مواقع عسكرية في المديرية الجبلية. ولفت إلى شن التحالف غارتين جويتين على منطقة المجاوحة في نهم، وسط تحليق مكثف.