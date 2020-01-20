السراج حول وجود مقاتلين سوريين: لا نتردد في التعاون مع أي طرف... فيديو

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أن حكومته (الوفاق) لا تترد في التعاون مع أي طرف لوقف "اعتداء" الجيش الوطني الليبي.

وظهر السراج في لقاء مع قناة "بي بي سي" حيث لم ينف وجود مقاتلين سوريين إلى جانب مقاتلي حكومة الوفاق، معتبرا أنه من حق الحكومة استخدام كافة السبل لإقاف هجوم حفتر.

وقال السراج "نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف لدحر هذا الاعتداء، بأي طريقة كانت، ولنا الحق" وأضاف السراج "نحن في حالة دفاع عن النفس شرعية، محاولة انقلابية يقوم بها طرف آخر، من يحاول إعطاءنا دروسا، ليقولوا لنا عندما يتعرضون لهذا الموقف ماذا سيفعلون؟ أي من الحكومات التي تدعي الديمقراطية لتخبرنا كيف يمكن أن يتعاملوا مع أي طرف متمرد يحاول الانقلاب على الشرعية".

قال رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا فايز السراج، في لقاء خاص مع "بي بي سي"، إن حكومته لا تتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بالاعتداء.

جاء ذلك في إجابته على سؤال بخصوص استقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس.@HananRazekBBC pic.twitter.com/H5EEa4Hsk2 — BBC News عربي (@BBCArabic) January 20, 2020

وكان السراج قد أكد في حوار له مع وكالة "رويترز" أنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر.

وذكر السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأضاف السراج أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.

واستضافت العاصمة الألمانية، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.