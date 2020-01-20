نجاة قائد اللواء 135 مشاة في الجيش اليمني من محاولة اغتيال

نجا قائد عسكري يمني بارز، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك . وقال مصدر في السلطة المحلية بحضرموت، لوكالة سبوتنيك، إن""قبليين نصبوا كمينا لموكب أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 135 مشاة العميد الركن يحيى أبو عوجاء، ووكيل محافظة حضرموت الشيخ محمد الصيعري، أثناء مروره بوادي سر في مديرية القطن شمال حضرموت".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل ضابط يدعى عبد العزيز الصوفي وجندي، وإصابة اثنين آخرين من حراسة العميد أبو عوجاء، الذي لم يصب بأي أذى، في حين قتل مسلح قبلي خلال الكمين، قبل أن تصل قوة من المنطقة العسكرية الأولى تضم مدرعات إلى وادي سر لتعقب المسلحين القبليين".

وتشهد محافظة حضرموت فوضى أمنية وسلسلة عمليات اغتيالات طالت قيادات محلية وأمنية وعسكرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، فشلت السلطات، حتى الآن، في وضع حد لها.