تسجيل
20:48 20 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    دمشق - سوريا

    "كل شيء بليرة"... السوريون يجربون العيش في الجنة ليوم واحد

    © AFP 2019 / LOUAI BESHARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/101793/13/1017931388.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001201044123943-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/

    اجتاحت مبادرة "ليرتنا – عزتنا" المتاجر السورية في عدد من المحافظات، وقوامها بيع المنتجات المختلفة مقابل قطعة ليرة معدنية واحدة، الأمر الذي يدفع السوريين إلى التحسر على ما اعتادوا تسميته بأيام (الزمن الجميل) حين كانت لليرة السورية صوتها المسموع في الأسواق.

    ودشنت متاجر للحوم والمأكولات الجاهزة، أمس الأحد المبادرة، عبر عروض نشرتها في صفحات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انضمت إليها محال التجميل والحلاقة والتنظيف والعديد من الخدمات المتنوعة الأخرى، مرورا بمحال بيع السلع الغذائية وسلال البيض (يحوي كل منها 30 بيضة) وصناديق الخضروات (يحوي كل منها نحو 10- 12 كغ من الخضروات الشتوية)، وصولا إلى متاجر هواتف الاتصالات الخليوية، حيث قدمت جميعها عروضا تستمر لمدة 24 ساعة ستبيع منتجاتها، وتستوفي قيمة خدماتها، وذلك مقابل ليرة واحدة فقط.

    البنك المركزي السوري
    © Sputnik .
    المركزي السوري يفجر مفاجأة ويعلن دفع 700 ليرة للدولار لكل من يرغب
    واكتفى تجار آخرون في مختلف المحافظات بخفض أسعارهم والبيع بسعر الكلفة لمدد متفاوتة يصل بعضها إلى الشهر تقريبا.

    وساهمت المبادرة في تعزيز الطلب على قطع الليرات المعدنية بطريقة تثير الاستغراب في أوساط السوريين، وخاصة بعدما وصل سعر القطعة الواحدة إلى (500 ليرة سورية)، بينما وصل سعرها في بعض المحافظات إلى (700 ليرة)، نظرا للعروض المغرية التي يمكن الحصول عليها لقاء القطعة المعدنية.

    ومع التحولات العميقة التي طرأت على حياة السوريين وقدرتهم الشرائية جراء التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية على خلفية الحصار الغربي الخانق للبلاد، انطلقت العديد من مبادرات التكافل الاجتماعي، إلا أن مبادرة (ليرتنا- عزتنا) لاقت حتى الآن رواجا منقطع النظير خلال الساعات الـ 48 الأخيرة.

    وحظيت المبادرة باهتمام كبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم مما لاقته من (استخفاف) اعتيادي لدى بعض السوريون، إلا أن الغالبية الساحقة منهم تعاطت مع الأمر وكأنه انعكاس لـ "الجنة السورية الضائعة" حيث يحصل المحتاج على مختلف احتياجاته بكلفة زهيدة أقرب إلى المجان، وفق ما ذكر أحد المعلقين.

    وتعد الليرة السورية الوحدة النقدية الرسمية في البلاد، إلا أن تراجع قيمتها الشرائية بشكل انهياري جراء الحرب والحصار الغربي على البلاد، دفع بالـ 100 ليرة الورقية لتحل محلها في عمليات شراء سلع التجزئة الرخيصة.

    ويقدر سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق السوداء حاليا بنحو (1000 – 1100) ليرة لكل دولار.

    وفي اللاذقية، انضم عدد كبير من المحال التجارية للمبادرة عبر بيع مختلف السلع والأطعمة مقابل (ليرة سورية واحدة)، حيث غصت بعض المطاعم بحاملي الليرة المعدنية الراغبين بالإستفادة من العرض الوطني الساعي لدعم الليرة وجعلها وجهة لكل السوريين.

    وقال قسورة جديد، وهو صاحب مطعم واقع على الطريق البحري في اللاذقية، لمراسل "سبوتنيك": "نستقبل الزبائن في مطعمنا مقابل ليرة سورية واحدة، وهي خطوة هدفها التأمل بالليرة كونها عزتنا وليس لدينا أمل في عملة غيرها".

    أسواق سوريا
    دمشق
    بعد مرسوم الأسد... تحرك حكومي فوري إلى الأسواق لضبط الأسعار
    فيما قالت حنان محمد التي استفادت من العرض المقدم من مطعم للوجبات السريعة يقع في حي الزراعة: "مبادرة جيدة وهي لاقت إقبالا شديدا من المواطنين، كما تعد فاتحة خيرمع إنطلاق العام الجديد".

    وانقسم المحللون الاقتصاديون السوريون حول المبادرة وجدواها، وتمنى بعضهم لو كانت بسعر الكلفة بشكل مستمر، ومع ذلك فقد اتفقوا جميعا على أنها مبادرة شعبية معنوية تخفف عن الفقراء، وتستحوذ على حب شديد وغيرة السوريين على عملة بلدهم التي يحاول الغرب خنقهم من خلالها، ناهيك عن بعدها الإنساني.

    ورفضت المحللة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق عبر صفحتها على فيسبوك اعتبار المباردة اقتصادية، مكتفية بتوصيفها ضمن الأطر الاجتماعية، مؤكدة أنها "لا تستطيع تغيير واقع اقتصادي إلا إذا وضع لها بعض الرتوش القانونية البسيطة، بالإضافة إلى شرط الاستمرارية لأشهر".

    وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا شديدا في الأسعار تبعا لعوامل عديدة يقف في صفها الأول التراجع الكبير في سعر صرف الليرة أمام الدولار جراء تشديد الحصار الغربي على سوريا وتجفيف الدولار من الأسواق إبان القلاقل التي يشهدها كل من العراق ولبنان، اللذين كانا يشكلان متنفسا اقتصاديا للتجار السوريين وممرا لتوريد احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

    وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى إلى إطباق الحصار الخانق على الشعب السوري، وفيما ينهب جيش الاحتلال الأمريكي النفط السوري شرق البلاد، فإن حكومة بلاده استطاعت تعطيل نحو 60% من شحنات النفط والتوريدات الأخرى التي تعاقد عليها التجار السوريين خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تعمق المنعكسات المعيشية الناجمة عن موجة البرد القارس التي تمر بها سوريا، في ظل تراجع كبير في القيمة الشرائية.

    انظر أيضا:

    الدولار يواصل انخفاضه في سوريا... والحكومة تفرض "طوقا جمركيا من العيار الثقيل"
    ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا
    مشيرا لارتفاع الدولار 100 في المئة... خميس يكشف سبب صعوبة تخفيض الأسعار في سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق رالي داكار 2020 - خوسيه إغناسيو كورنيخو فلورينو من تشيلي، على دراجة نارية هوندا، خلال المرحلة الحادية عشرة من السباق.
    أجمل لقطات "داكار 2020" في السعودية
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك