قصف يستهدف منشأة تدريبية للجيش اليمني

سقط 5 جرحى، اليوم الاثنين، بقصف صاروخي يعتقد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، شنته على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخا، يعتقد أنه باليستي، سقط قرب مدرسة القوات الخاصة بمدينة مأرب، التي تضمن متدربين من الجيش اليمني".

وحسب المصدر، فإن القصف أسفر عن وقوع 5 جرحى وإلحاق أضرار مادية.

ويعد القصف هو الثاني من نوعه، الذي يستهدف منشآت عسكرية تدريبية للجيش اليمني في محافظة مأرب خلال ثلاثة أيام، حيث تعرض معسكر الاستقبال التدريبي شمال غربي مدينة مأرب، أمس الأول السبت، إلى قصف بصاروخ باليستي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 160 عسكريا.