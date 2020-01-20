مصرية تخاطب السيسي في ألمانيا... أنت أنقذتنا وأنقذت مصر

وجهت مواطنة مواطنة مصرية، مقيمة في ألمانيا، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى برلين، عبرت فيها عن اعتزازه الكبير بما قدمه لمصر.

جاء ذلك وفقا لمقطع فيديو، نشرته قناة "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، مشيرة إلى أن السيدة، تدعى سهير سليمان، وأنها أوقفت السيسي، لدى وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت المصرية سهير سليمان، إنها تعتز وتفتخر بما يفعله السيسي من أجل الشعب المصري، مضيفة: "أنت حقيقي أنقذتنا وأنقذت مصر من حاجات كتير".

وبعد لقاءها السيسي أعربت سليمان عن سعادتها الغامرة بمصافحة الرئيس السيسي، الذي كان يشارك في فعاليات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة الدول الكبرى، وأبرزهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.