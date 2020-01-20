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22:19 20 يناير/ كانون الثاني 2020
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    تكلفته مليار دولار... تفاصيل بناء أكبر مبنى أفقي في العالم بدبي

    © Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
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    ينضم قريبا مبنى جديد إلى مجموعة من المباني المعمارية المميزة في دبي، مثل فندق برج خليفة بتصميمه على شكل شراع، وبرج كيان بتصميمه اللولبي، ومتحف المستقبل بتصميمٍ يشبه العين المجوفة.

    المبنى الجديد اسمه "ون زعبيل" من تصميم الشركة اليابانية "نيكين سيكي"، وتأمل شركة تطوير العقارات "إثراء دبي" أن يصبح معلماً آخر من معالم دبي السياحية، ويجذب الزوار إلى مجمع البرج الذي سيشمل مرافق فندقية وتجارية وترفيهية، بحسب موقع شبكة "CNN".

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
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    المشروع الجديد عبارة عن ناطحتي سحاب متجاورتين، ليشكلا حرف "H"ن يبلغ طول إحداها 300 متر والأخرى 235 متراً، وشُيدتا فوق منصة، ويربطهما جسر فولاذي يبلغ طوله 228 متراً، وسيشكل برجاً أفقياً في حد ذاته، وتبلغ تكلفته مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في الموعد المقرر للافتتاح، أي خلال فصل شتاء عام 2021.

    ويشكل الجسر، والذي أطلق عليه اسم "The Link"، أطول مبنى أفقي في العالم، وفقاً لشركة تطوير العقارات "إثراء دبي"، ومن المفترض بحسب التصميم أن يمتد قسم من البرج يزيد طوله على 60 متراً خارج حدود البرجين إلى السماء المفتوحة.

    وبحسب الموقع من المقرر رفع الهيكل الذي يبلغ وزنه 9 آلاف طن إلى موقعه على ارتفاع نحو 100 متر فوق سطح الأرض، ليوفر إطلالات بانوارامية بزاوية 360 درجة على أفق دبي.

    وسيصل وزن جسر "The Link" إلى 13 ألف طن بمجرد اكتمال تصميمه الداخلي، وهو ما يزيد عن وزنه، 9 آلاف طن، خلال وقت رفعه.

    ومن جانبه قال متحدث باسم شركة "إثراء دبي" إنه "تم تثبيت 4 أقسام من أصل 7 في موقعها المحدد، وسيتم رفع الجسر المكتمل في مكانه في وقت لاحق من هذا العام".

    وأضاف: "هذا الإجراء يعد معقداً، إذ أنه يقع فوق طريق سريع مزدحم مؤلف من 6 أحياء، وقد أُغلق الطريق من قبل خلال مراحل مهمة من البناء، مما سيتطلب الكثير من التخطيط والتنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات".

    ومن المقرر أن يكون المستوى الأرضي للمجمع عبارة عن مركز تجاري يضم محلات التجزئة الفاخرة.

    ويقول أحد المدراء في مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، جيسون جابل، إن تصميم المباني الشاهقة أصبح أكثر جرأة على مر السنين عندما يتعلق الأمر بعناصر الدعائم المعلقة مثل تلك الموجودة في مبنى مارينا باي ساندز في سنغافورة، وما نراه الآن في مشروع "ون زعبيل".

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