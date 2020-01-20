جماعات إرهابية مسلحة تشن هجومين على مواقع للقوات السورية في إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوينكوف، اليوم الإثنين، أن الجماعات الإرهابية هاجمت مواقع للقوات الحكومية السورية مرتين خلال هذا اليوم.

وقال بوينكوف، في مؤتمر صحفي: "في الساعة 14:30، قام فصيل من الجماعات المسلحة الإرهابية يضم نحو 50 مسلحًا بهجوم بعد قصف مكثف، باستخدام مكثف لقاذفات الصواريخ، بدعم من سبع سيارات بيك آب محملة بأسلحة ثقيلة، على بلدة جرجناز بمحافظة إدلب السورية. تم صد الهجوم وعاد المسلحون أدراجهم".

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه وفي تمام الساعة 15:30 هاجم مسلحون، يصل عددهم إلى نحو 60 شخصا، مدعومين بعشر سيارات مزودة برشاشات ثقيلة مثبتة عليها في قرية التح بمحافظة إدلب، المواقع الدفاعية للقوات الحكومية (السورية)، موضحا أنه تم صد الهجوم بنيران المدفعية.

هذا وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم أمس الأحد، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين أثناء صد هجومين إرهابيين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب.