السودان... مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار قنبلة بحفل زفاف

قتل 7 أشخاص وأصيب 25 آخرون مساء الاثنين، جراء انفجار قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" في منطقة الشقلة، محطة القلابات بمحلية شرق النيل، في السودان.

ونقل موقع "كوش نيوز" الإخباري السوداني أن الانفجار حدث في حفل زواج، وأن من بين القتلى امرأة حامل، ونقل المصابين إلى مستشفى "البان جديد".

عاجل : مقتل ٧ أشخاص بينهم (حامل)، وإصابة ٢٥ في انفجار عبوة ناسفة بالشقلة الخرطوم – اخبار السودان https://t.co/uzv93jPjNC pic.twitter.com/k9vWK9ipZC — موقع السودان الان (@sudanalaan) January 20, 2020

​وأطلق نداء إغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب من المواطنيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الفاعلة والتنظيمات السياسية و الشبابية ولجان المقاومة، التوجه الفوري والعاجل للمستشفى لتقديم يد العون و الدعم لضحايا الإنفجار، من دم وأدوات طبية وأدوية وأطباء وعربات للإسعاف.

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وباشرت عمليات التحري حول أسباب الانفجار ومصدره.