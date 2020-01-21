اليمن.. طيران التحالف يستهدف 3 محافظات بـ10 غارات

كثف طيران التحالف العربي، يوم الاثنين، غاراته على محافظات مأرب وصعدة وصنعاء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن التحالف شن 4 غارات جوية على مواقع متفرقة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية صرواح غرب محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وذكر أن طيران التحالف نفذ 4 غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأشار إلى أن الغارة الجوية تأتي عقب ساعات من استهداف التحالف بغارة مماثلة قرية المدافن في ذات المديرية المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

جدد طيران التحالف قصفه على مديرية نهم شرق محافظة صنعاء وسط اليمن، حيث نفذ غارة على جبال يام الاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم، وشن أخرى على منطقة ضبوعة شمال نهم، وذلك عقب استهدافه منطقة المجاوحة في المديرية ذاتها بغارة مماثلة.