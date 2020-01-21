اليمن.. طارق صالح يؤكد جاهزية قواته لمواجهة "أنصار الله" شرق صنعاء وسط اليمن

أكد قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للكومة الشرعية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، يوم الاثنين، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في تغريدة على "تويتر": "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".

قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.

جاهزون لدعم وإسنادالمعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك.وندعو كل اليمنيين إلى التوحدخلف هذه المعركة.✌🏼🇾🇪✌🏼 — طارق محمد صالح (@tarikyemen) January 20, 2020

وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل ما نملك".

ودعا العميد طارق "كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة".

وكان صالح، أدان، يوم الأحد، قصف معسكر تدريب تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن والذي أوقع 70 قتيلا.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "كارثة أليمة تهز كيان كل يمني حر يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران".

وأضاف: "تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة، شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين. إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعا".

كارثة أليمة تهز كيان كل يمنيٍ حرٍ يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران.

تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين.

إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعاً. — طارق محمد صالح (@tarikyemen) January 19, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.