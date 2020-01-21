لبنان يوقف صحفيا أمريكيا كان يبث مشاهد التظاهرات لصحيفة إسرائيلية

أوقف الأمن اللبناني صحفيًا أمريكيًا كان ينقل مشاهد بث حي للتظاهرات الجارية في وسط بيروت لصالح صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبثت الصحيفة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي 19 كانون الثاني/يناير عبر خاصية "فيسبوك لايف"، مشاهد مباشرة من المواجهات الدائرة في محيط مجلس النواب في وسط بيروت بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

وسادت حالة من الهدوء الحذر في بيروت، مع الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد موجة مواجهات اندلعت، لليوم الثاني على التوالي، بين محتجين وقوات الأمن، وأسفرت عن العديد من الإصابات، كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتوقع عدد من المراقبين والمحللين السياسيين اللبنانيين، أن لبنان مقدم على جولات عنف إضافية، وقد تتطور إلى أكثر من مدينة بعيدا عن العاصمة بيروت.

ويذكر أنه قد جرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات يوم الأحد الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين، الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات، التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.