عبد المهدي يطالب بتحقيق فوري بعد سقوط صواريخ على السفارة الأمريكية في العراق

وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف: إن "رئيس الوزراء أدان بأشد العبارات استهداف السفارة الأمريكية بثلاثة صواريخ"، مؤكدا أن "استهداف السفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار خلف، إلى أن "عبد المهدي وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة إلى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة".

وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، إن "3 صواريخ سقطت، في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد"، مضيفا أنه "لا خسائر بشرية جراء سقوط الصواريخ".

وتتعرض المنطقة الخضراء، ومحيط السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف صاروخي من حين إلى آخر، في ظل استمرار الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد ضد الحكومة.

وبدأت الاحتجاجات في العراق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ويطالب المحتجون ومعظمهم من الشباب بإصلاح النظام السياسي، في وقت لقي أكثر من 450 شخصا حتفهم خلال هذه الاحتجاجات.