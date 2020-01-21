الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر ابن عم الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "سيصلى على الأمير بندر اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 21, 2020

​الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سـعود، هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وهو ابن عم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.