مصرع 5 وإصابة 11 في حادث تصادم سيارات في صعيد مصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 شخصا آخر إثر حادث تصادم 3 سيارات، في مدينة سوهاج في صعيد مصر.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مديرية أمن سوهاج أنها تلقت إخطارا بوجود " حادث تصادم بين 3 سيارات وقع على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 20 بجوار الكارته ووجود متوفين ومصابين".

وأضافت "انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من الفحص مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وإن سبب الحادث نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة".

وتتكرر حوادث السير وحوادث القطارات في مصر. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تأتي مصر ضمن أسوأ 10 دول في حوادث الطرق.