مطارات الإمارات وموانئها تعلن جاهزيتها لخطر قادم

أعلنت الإمارات تأكيد استعداد مطاراتها وموانئها للتعامل مع أية إصابة بفيروس "كورونا" تأتي من خارج الحدود.

وصرحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أنها تأكدت من "الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للدولة".

وطمأنت الوزارة المواطنين في أنها "بالتعاون مع الجهات الصحية ومنافذ الدولة جميع أفراد المجتمع أنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس كورونا الجديد في الصين مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس وأن الوضع لا يشكل خطرا على الصحة العامة في الوقت الحالي".

ولم يشير بيان الوزارة إلى وجود أي إجراءات جديدة اتخذتهاالبلاد منذ ظهور الفيروس، بحسب "رويترز"

ويعتبر مطار دبي الدولي من أكثر مطارات العالم ازدحاما، ومركزا لعمليا شركة الطيران الإماراتية ذات الأسطول الضخم، حيث تسير شركتا طيران الإمارات في دبي والاتحاد للطيران في أبو ظبي رحلات جوية منتظمة من وإلى الصين.

وظهر فيروس "كورنا" في مدينة ووهان الصيني، وأثبتت الدراسات الحديثة إمكانية انتقال الفيروس بين البشر، مما زاد مخاطر انتشاره بين البلاد عن طريق النقل الجوي.