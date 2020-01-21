وزير الصناعة العماني: الضريبة على القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ قريبا

أكد وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان سعيد علي بن مسعود السنيدي أن الضريبة على القيمة المضافة شيء لا يحبه الناس، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

فرضت حاليا ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، ضريبة القيمة المضافة كما اتفقت عليها الدول الأعضاء الستة، ومن المرجح أن تكون عمان هي الدولة الخليجية التالية التي تنضم إلى الدول الثلاثة الأولى.

توقعت دراسة أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي سيولد إيرادات سنوية إضافية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، بحسب ما كتب موقع "خليج تايمز".

وقال السنيدي في حديثه إلى تلفزيون بلومبرغ "نتطلع أيضًا إلى تنويع اقتصادنا، كما أن الإصلاحات أمر لا مفر منه لأنه عندما انهارت أسعار النفط، انخفض إجمالي الناتج المحلي لدينا بشكل كبير من 30 مليار ريال عماني إلى 26 مليار ريال، لكن الآن عاد إلى 30 مليار ريال، كما يجب علينا تمكين القطاع الخاص والشباب من تحمل المستقبل".

يأمل الوزير أن يتجاوز سعر النفط 70 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيكون مفيدًا للاقتصادات الإقليمية.

وقال "26 إلى 27 دولاراً للبرميل لم يكن مفيداً على الإطلاق، والآن 65 دولاراً مفيدة للغاية، كنا نأمل أن يتجاوز النفط 70 دولارًا، لكننا الآن اعتدنا على أقل من 60 دولارًا وسننفذ ميزانيتنا على هذا النحو".