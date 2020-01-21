القوات العراقية تعثر على نفق لـ "داعش" غربي البلاد... صور

وجاء في بيان الوزارة على موقع "فيسبوك": تمكنت قيادة عمليات الجزيرة، وبعد ورود معلومات من أحد المصادر السرية الموثوقة تفيد عن وجود نفق تابع لعصابات "داعش" الإرهابية، من العثور عليه وداخله 5 عبوات ناسفة، حيث تم معالجتها من قبل مفرزة المعالجة في المكان نفسه.

وتستمر القوات الأمنية العراقية بعمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.