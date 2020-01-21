الحريري: استقالتي استجابت لغضب الناس لبدء مرحلة جديدة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس، ولفتح مرحلة جديدة، واصفا السيناريوهات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته لرئاسة الوزراء بـ"الأوهام".

وكتب الحريري في تغريدات على حسابه الرسمي بموع "تويتر" اليوم الثلاثاء "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".

قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي وان استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال. ٢/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 21, 2020

وأضاف الحريري "قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي وان استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".

التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد. ١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 21, 2020

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.