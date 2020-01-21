رئيس أرمينيا يتحدث عن اتفاقية تجارة حرة بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" ومجلس التعاون الخليجي

قال رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، إن بلاده ترغب في عقد اتفاقية تجارة حرة بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، التي تعد أرمينيا عضوا به ودول مجلس التعاون الخليجي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات ساركيسيان، جاءت في حوار أجرته معه، تناول العلاقات بين أرمينيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوكالة الإماراتية، إن الرئيس الأرميني سلط الضوء، على أهمية منطقة الخليج بالنسبة لبلاده وأبدى تطلعه لتعزيز تلك العلاقات لا سيما في مجالات السياحة وحلول الطاقة والمناخ.

وقال رئيس أرمينيا إن "هذه الاتفاقيات لها أثر إيجابي على الصعيد السياسي إضافة إلى الآثار المالية و اللوجستية"، وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة تثبت أن هناك اهتماما حقيقيا وأن هذا الاتحاد يمكنه تحقيق النجاح.

ولفتت الوكالة إلى أن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" تشكل في عام 2015 و يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ويمثل سوقا متكاملة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.9 تريليون دولار.

ويهدف الاتحاد إلى رفع القدرة التنافسية والتعاون بين الاقتصادات الوطنية وتشجيع التنمية من أجل رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء.