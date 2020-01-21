مكتب رئيس وزراء العراق يكشف حالة الحركة في مطار بغداد

أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن حركة تنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد تجري بانسيابية عالية.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "رحلات المغادرة والوصول في مطار بغداد الدولي تتم حسب توقيتاتها بدون تأخير".

وأضاف أن "حركة تنقل المسافرين من وإلى المطار تجري بانسيابية عالية".

وتأتي تأكيدات مكتب رئيس الوزارء العراقي، عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته أمريكا بواسطة طائرة دون طيار على سيارته بجانب مطار بغداد الدولي.

وأدى الهجوم لمقتل سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة لعناصر المرافقة.

وأثارت العملية الأمريكية الكثير من ردود الأفعال الدولية والعالمية، وردت إيران بإطلاق عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق، منها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.