وزير خارجية اليمن يحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تبعات عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

حمل وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية عرقلة تطبيق الجدول الزمني لاتفاق الرياض الموقع بينهما في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الحضرمي، عبر حساب الخارجية اليمنية الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، ‏"نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها".

#الحضرمي: نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها، ونؤكد بأن هذه الممارسات من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بافشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) January 21, 2020

​وأضاف "نؤكد أن هذه الممارسات من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض".

كما اعتبر أن "تلك الممارسات تدل على نية مبيتة لإفشال اتفاق الرياض".

يذكر أن الحكومة اليمنية وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما قد يساعد في التقدم في مشاورات الحل النهائي بحسب العديد من الخبراء.