مصدر: مقتل 6 محتجين في العراق بينهم 4 في بغداد

قال مصدر في مفوضية حقوق الإنسان إن 6 محتجين قتلوا في العراق خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 4 في بغداد.

بغداد - سبوتنيك وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "6 محتجين قتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 4 في بغداد، وقتيل في كربلاء وآخر في البصرة".

وشهد العراق أمس، ارتفاع وتيرة التظاهرات في العاصمة بغداد، وسط دعاوى من كتل سياسية ومرجعيات دينية لاحترام إرادة المتظاهرين، وعدم اللجوء للعنف من أي طرف.

واندلعت في العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.