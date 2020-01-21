الملك سلمان وولي عهده وعدد من الأمراء يشاركون في جنازة الأمير بندر

حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أداء صلاة الميت على الأمير بندر بن فيصل آل سعود، اليوم، في مدينة الرياض.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانه صباح اليوم إنه "سُيصلى على الأمير بندر اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله إلى جامع الإمام تركي بن عبد الله، ابنا الأمير بندر، الأمير سلمان والأمير سلطان.

وشارك في صلاة الجنازة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإضافة إلى عدد من أمراء المملكة.

والأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سـعود، هو ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن شقيق مؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وهو ابن عم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.