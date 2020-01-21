 تفاصيل لقاء السيسي بالأمير وليام في قصر باكينجهام

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، في مقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم، الثلاثاء، أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي أعرب في مستهل المباحثات مع الأمير ويليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني، مشيدا بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد راضي تطلع مصر، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

من جانبه؛ رحب الأمير ويليام بالرئيس المصري، معرباً عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين، الرسمي والشعبي، مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

وشدد الأمير ويليام على حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، كما أشاد دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.