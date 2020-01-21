سوريا... هبوط كبير في أسعار الذهب يتجاوز 16% في يومين

،هبطت أسعار الذهب في سوريا بنسبة كبيرة خلال يومين، حيث انخفضت بنسبة أكثر من 16% لتصل إلى 38500 ليرة سورية للغرام الواحد اليوم الثلاثاء.

ونشر موقع "مراسلون" السوري، أن سعر الذهب انخفض في سوريا في تداولات اليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، ليأتي هذا الانخفاض لليوم الثاني على التوالي.

ونقل الموقع عن الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق، تسجيلها وصول سعر الذهب في سوريا عيار 21 إلى حدود 38500 ليرة سورية منخفضاَ لأكثر من 7500 خلال يومين، بعد أن كان سعر الغرام 46000 ليرة سورية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 بحدود 33000 للشراء و32800 ليرة سورية للمبيع.

ورأى الموقع أن هذا الانخفاض جاء في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تطبيقا للمرسومين 3-4، وما شهده من تحسن في قيمة الليرة السورية بالسوق الموازي