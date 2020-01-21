العراق يؤكد أهمية احترام الدول لسيادته وأمنه واستقراره

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جوريني، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الإيطالي لدى العراق".

جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية الإيطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية، وذلك بحسب بيان من مكتب عبد المهدي.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال للوزير الإيطالي على أهمية أن تحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره.

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الايطالي السيد لورينزو جوريني ، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الايطالي لدى العراق. pic.twitter.com/GT44CdgzLV — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) January 21, 2020

​وأشار عبد المهدي إلى "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأهمية استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية في مجال التدريب".

وأضاف: "موقف الحكومة العراقية وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية، وسياستها ببناء علاقات متوازنة في المحيط العربي والاقليمي والدولي وسعيها الدائم لنزع فتيل الأزمات وتحقيق التهدئة".

وشدد على "أهمية أن تحترم الدول سيادة العراق وأمنه واستقراره"، موضحا أن "الحكومة العراقية ماضية بإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل".

من جهته، أعرب وزير الدفاع الايطالي عن دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية وعزم الحكومة الإيطالية على الوقوف مع العراق، خصوصا في هذه الظروف الحساسة وتعزيز موقفه انسجاما مع العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين وحرصها على توسيع التعاون مع العراق وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب.

كما أكد على "ضرورة تجاوز الأوضاع الراهنة في المنطقة وتجنيب شعوبها ومصالحها مخاطر الحرب، وأهمية التعاون والتشاور بين البلدين في هذا المجال الذي يهم أمن واستقرار المنطقة والعالم".