وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

قال علي حسن خليل وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال "ساعات" في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وكتب الوزير على تويتر: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، لكنه لم يذكر على وجه التحديد متى سيتم ذلك.

ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

و #الرئيس_بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم و #المردة جزء منها و #حزب_الله لم يتخلى عن دوره الإيجابي أبداً. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 21, 2020

وأضاف الوزير: "الرئيس بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم والمردة جزء منها وحزب الله لم يتخلى عن دوره الإيجابي أبداً".

يتبع...