حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات العراقية خلال اليومين الماضيين

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 محتجين وإصابة 159 آخرين بينهم عناصر أمن خلال اليومين الماضيين في العراق.

بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان للمفوضية، اليوم الثلاثاء "وثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.. في محافظة (بغداد)، استشهاد (4) وإصابة (85) متظاهرا واعتقال(36) متظاهرا، كما وثقت المفوضية استشهاد متظاهر (1) وإصابة (3) في محافظة ( ديالى). وفي محافظة (البصرة)، تسببت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية باستشهاد (3) متظاهرين وإصابة (21) متظاهرا و(24) من القوات الأمنية واعتقال (22) متظاهرا ، وفي محافظة (ذي قار) تسببت المصادمات بإصابة (8) متظاهرين، أما في محافظة (كربلاء المقدسة) فكانت الحصيلة استشهاد (2) متظاهرين وإصابة (18) متظاهرا واعتقال (30) آخرين".

وأضاف بيان المفوضية "كما وثقت فرق المفوضية قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين".

وشهد العراق أمس، ارتفاع وتيرة التظاهرات في العاصمة بغداد، وسط دعاوى من كتل سياسية ومرجعيات دينية لاحترام إرادة المتظاهرين، وعدم اللجوء للعنف من أي طرف.

واندلعت في العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.