السعودية... التحقيق في وفاة إمام جامع لم يجد من يسعفه

شكلت هيئة الهلال الأحمر السعودي لجنة لإجراء تحقيق في تأخر حضور الإسعاف إلى موقع حادث إمام جامع الكلاخية بركي بن براك الزيادي، الذي انتهى بوفاته.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي الثبيتي، إن الهيئة تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن بركي بن براك الزيادي، إمام وخطيب جامع الكلاخية، إثر وفاته في الحادث المروري الأليم، الذي وقع عصر يوم الجمعة الماضي، بمحافظة الطائف".

وكتب على "تويتر": "تعلن الهيئة عن تشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب تأخر حضور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وأخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن هذا الأمر"، مضيفا: "سوف تعلن الهيئة عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من عمل اللجنة".

اشارة الى مانشر في صحيفة سبق بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤١هـ

فإنه: تتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن بركي بن براك الزيادي رحمه الله إمام وخطيب جامع الكلاخية إثر وفاته في الحادث المروري الأليم الذي وقع عصر يوم الجمعة الماضي بالطائف

يتبع — شادي الثبيتي|Shadi Althobaiti (@taif997srca) ٢١ يناير ٢٠٢٠

وذكرت عائلة الإمام أن الشيخ الزيادي، إمام خطيب جامع قرية الكلاخية، تعرض لحادث مروري عقب صلاة الجمعة الماضي بمسجده، ودخل في غيبوبة، لكن الإسعاف لم ينقذه في الوقت المناسب، رغم أن أقرب مركز إسعاف لا يبعد عن موقع الحادث عدة كيلومترات".