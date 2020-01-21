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19:02 21 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رومانيا

    ليبيا والإرهاب يتصدران مباحثات السيسي وجونسون

    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
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    التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

    وصرح  بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة السيسي للندن.

    وأكد راضي على الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جونسون شدد على حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / John MacDougall
     تفاصيل لقاء السيسي بالأمير وليام في قصر باكينجهام

    وأشاد رئيس الوزراء البريطاني برؤية الرئيس المصري الاستراتيجية في مجال التنمية، والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

    وأوضح  راضي أن السيسي أعرب عن تقديره للقاء رئيس الوزراء البريطاني، مشيداً بالزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

    وأشار السيسي إلى التطلع لمزيد من الانخراط لبريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

    وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.

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     تفاصيل لقاء السيسي بالأمير وليام في قصر باكينجهام
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب, مصر, بريطانيا, السيسي, جونسون
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