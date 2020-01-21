دوغريك: الأمم المتحدة ليس لديها القدرة الكافية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك في تصريحات للصحفيين إن الأمم المتحدة ليس لديها القدرة الكافية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا على نطاق واسع.