وكالة: تعيين ناصيف حتي وزيرا للخارجية في لبنان

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين بارزين، اليوم الثلاثاء، قولهما إن سفير لبنان السابق في جامعة الدول العربية ناصيف حتي من المقرر أن يصبح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء يجب أن يعالج أزمة اقتصادية عميقة.

ويشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، الذي كانت إطاحته أحد مطالب المحتجين اللبنانيين.

وتعطلت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما فشلت الاتصالات السياسية في التوصل إلى تسوية حول الحصص الوزارية، حتى بين الحلفاء السياسيين أنفسهم، وذلك بعد ساعات من بزوغ بارقة أمل تلقفها اللبنانيون مساء أمس، إثر الإعلان عن حلول، من بينها إمكانية زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيرا.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.