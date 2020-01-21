الدفاع الروسية: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات بـ"سيارات مفخخة" في إدلب السورية

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورنكوف، أن الإرهابيين في سوريا قاموا بنقل 4 "سيارات مفخخة" إلى محافظة إدلب، وهو يدل على تحضير الجماعات المسلحة غير الشرعية لهجوم انتحاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورنكوف: "تم تلقي معلومات من مصادر محلية وسكان بلدات محافظة إدلب حول نقل 4 سيارات مفخخة من قبل الإرهابيين إلى مدينة معرة النعمان، وهذا يشير إلى إعداد الجماعات المسلحة غير القانونية للقيام بعمليات هجومية".

وأمس الاثنين، أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورنكوف، أن الجماعات الإرهابية هاجمت مواقع للقوات الحكومية السورية مرتين

وقال بورنكوف، في مؤتمر صحفي: "في الساعة 14:30، قام فصيل من الجماعات المسلحة الإرهابية يضم نحو 50 مسلحًا بهجوم بعد قصف مكثف، باستخدام مكثف لقاذفات الصواريخ، بدعم من سبع سيارات بيك آب محملة بأسلحة ثقيلة، على بلدة جرجناز بمحافظة إدلب السورية. تم صد الهجوم وعاد المسلحون أدراجهم".

وأضاف: "وفي تمام الساعة 15:30 هاجم مسلحون، يصل عددهم إلى نحو 60 شخصا، مدعومين بعشر سيارات مزودة برشاشات ثقيلة مثبتة عليها في قرية التح بمحافظة إدلب، المواقع الدفاعية للقوات الحكومية (السورية)، موضحا أنه تم صد الهجوم بنيران المدفعية".

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الأحد، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين أثناء صد هجومين إرهابيين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب.