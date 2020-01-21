الحوثيون يستهدفون مسجدا قرب القوات الخاصة في مأرب والجيش يسقط 3 طائرات

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله"، باستهداف مسجد مجاور لإحدى منشآته العسكرية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بعد ثلاثة أيام من قصف مماثل أوقع نحو 160 قتيلاً وجريحاً.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن "المليشيا الحوثية أطلقت، مساء أمس، صاروخاً استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص".

واعتبر "تصعيد الحوثيين لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان في المدنية يأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية، وتؤكد النزعة الانتقامية ضد الشعب اليمني".

وذكر أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء".

وأشار إلى "إفشال محاولات تسلل عناصر للحوثيين إلى مواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف، والتعامل مع محاولة تسلل أخرى إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مارب والجوف".

وأكد "القضاء على تلك العناصر التي سقطت بين قتيل وجريح، والقبض على عدد آخر وفرار البقية".

ودعا العميد مجلي الصليب الأحمر إلى "انتشال جثث الصرعى من الحوثيين".

ولفت إلى "القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الحوثيين، ونقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات".