الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وغانتس تنسف عملية السلام

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل، محذرة من تداعيات ذلك على عملية السلام والاتفاقات بين الجانبين.

رام الله - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "تؤكد الرئاسة أن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".

كما حذرت "الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".

قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، أمس الاثنين، إنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 2 مارس/ آذار المقبل.

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على تصريح غانتس، قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، من المقرر إجراؤها في 2 مارس/ آذار المقبل، وهي ثالث انتخابات للكنيست على التوالي خلال 11 شهرا تقريبا، فشل خلالها نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية على التوالي.