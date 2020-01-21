"الوطنية للنفط" في ليبيا: لا يمكن اسئناف العمل إلا بإنهاء "الإقفالات غير القانونية"

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بدعوات من السفارة الأمريكية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

لكن المؤسسة قالت في تغريدة على تويتر: " لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي. وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون"، حسب "رويترز".

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في وقت سابق اليوم، إنها تشعر "بقلق عميق" بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم "حالة الطوارئ الإنسانية" في البلاد ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.

كانت مؤسسة النفط قالت إن قوات موالية للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وإن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.