الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وبحسب "رويترز" جاء ذلك، بعدما توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ منذ عقود.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم منتسبون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب، إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:

- وزيرة الدفاع، نائبة رئيس الوزراء: زينة عكر

- وزير الصحة: حمد حسن

- وزير الطاقة: ريمون غجر

- وزير الأشغال: ميشال نجار

- وزير الإعلام: منال عبد الصمد

- وزيرة العدل: ماري كلود نجم

- وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية

- وزير التربية: طارق المجذوب

- وزير الصناعة: عماد حب الله

- وزيرة العمل: لميا الدويهي

- وزير تنمية الادارية والبيئة: دميانس قطار

- وزير الاقتصاد: راوول نعمة

- وزيرة المهجرين: غادة شريم

- وزير الداخلية: محمد فهمي

- وزير الخارجية: ناصيف حتّي

- وزير الاتصالات: طلال حواط

- وزير المال: غازي وزني