الجبير للبرلمان الأوروبي: لسنا "جمهورية الموز"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن علاقة المملكة العربية السعودية مع تركيا قائمة، ولكن الرياض تتحفظ على تدخلاتها في المنطقة.

وذكر الموقع الإلكتروني "المواطن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجبير أضاف موجها كلمته إلى البرلمان الأوروبي، الثلاثاء: "نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا؛ فمعلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات، فالسعودية لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة".

وتابع الجبير: "توقفوا عن انتقاد قضائنا، لسنا دولة من دول جمهوريات الموز؛ فنحن نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب، ولا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك".

كان عادل بن أحمد الجبير قد التقى خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبى، بوزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا. ‏‎ووفقا لبيان بوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.