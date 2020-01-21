رئيس الوزراء اللبناني يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة: الحكومة الجديدة حكومة اختصاصيين مصغرة ستعمل على مكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.

وأكد، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الجديدة هي "حكومة مصغرة من غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وبعيدين عن الأحزاب"، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستعمل على "مكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية، التي كرستها الساحات، وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة".

وأضاف دياب: "لدينا الثروات الوطنية برا وبحرا، ولن نسمح بالتفريط فيها ولدينا القدرات والكفاءات"، مضيفا: "أدعو كل صاحب إرادة طيبة إلى نجدة لبنان عبر مساعدة الحكومة للنهوض بلبنان الوطن الجريح".

وعن إجراء انتخابات مبكرة، علق دياب: "قلنا سندرس قانون الانتخاب، وبعد أن يمر عبر مجلس الوزراء سيمر على مجلس النواب، وعندما ينتهي مجلس النواب من القانون ويعود للحكومة نقوم بالانتخابات".

وكشف أن أول جولة له بعد نيل حكومته الثقة "ستكون للمنطقة العربية، وخصوصا الخليج".