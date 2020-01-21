رئيس وزراء لبنان الجديد: أول جولة لي ستكون إلى دول عربية وخصوصا خليجية

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: "أول جولة لي بعد جلسة منح الثقة سوف تكون إلى المنطقة العربية وخصوصا الخليج".

بيروت - سبوتنيك . وقال رئيس وزراء لبنان حسان دياب: "الاقتصاد سيكون من أولوياتنا وسنكون سريعين ولسنا متسرعين".

وأضاف دياب: "لدينا الثروات الوطنية برا وبحرا ولن نسمح بالتفريط فيها ولدينا القدرات والكفاءات وأدعو أصحاب الإرادة الطيبة لمساعدة الحكومة".

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الحكومة الجديدة "حكومة اختصاصيين مصغرة ستعمل على مكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية".

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة: "الوطن يعيش مرحلة صعبة من تاريخه". مضيفا: "أحيي الانتفاضة التي دفعت لبنان فانتصر".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: "المهم الآن أن نحفظ الاستقرار".

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.