حمدوك: السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إن السودان ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تساعد في حماية الجنيه.

وبحسب "رويترز"، أوضح حمدوك أن "الدولار كان يباع بسعر 95 جنيه سوداني في المعاملات النقدية اليوم مقارنة مع 100 جنيه يوم أمس الاثنين".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن "حكومته تعمل على قانون جديد للبنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وليس مجلس السيادة".

يتبع...