الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 3 فلسطينيين يقول إنهم مهاجمين من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين قال إنه "مهاجمين من غزة".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أطلق الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة فلسطينيين عبروا الحدود إلى إسرائيل من غزة وألقوا عبوة ناسفة على الجنود.

وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "أستطيع أن اؤكد مقتل الثلاثة".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "قوات جيش الدفاع رصدت قبل قليل ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود حيث هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه فيهم الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

#عاجل توثيق إلقاء العبوات الناسفة ضد القوات في وقت سابق هذا المساء على الحدود مع قطاع #غزة pic.twitter.com/a2vkHTz4QS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2020

وأضاف أدرعي في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد أن القى المشتبه فيهم القنبلة اليدوية أو العبوة الناسفة باتجاههم قام الجنود بإطلاق النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم. لم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".