من أوروبا... الجبير يطالب قطر مجددا بتغيير سلوكها

وجه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، رسالة لدولة قطر كشف فيها أبرز أسباب الخلاف معها.

وقال الجبير، خلال كلمة مهمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، "إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، وإن لدينا مشاكل مع قطر لأنها تتدخل في شؤوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية "، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، "إن على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، وإن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي".

وزير الدولة للشؤون الخارجية يخاطب لجنة الشؤون الخارجية في #البرلمان_الأوروبي التي كرست جلسة خاصة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي. https://t.co/eDihvSqWEH#السعودية#واس_عام pic.twitter.com/4oYERHIDfB — واس العام (@SPAregions) January 21, 2020

وفي وقت سابق ردت قطر على مطالبة الجبير لها بتغيير سلوكها عبر وزراة خارجيتها، حيث قالت، "إذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا وإذا كانت المسألة مبنية على الإملاءات فلكم دينكم ولي دين".

الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية :

اذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا واذا كانت المسألة مبنية على الاملاءات فلكم دينكم ولي دين https://t.co/UsFcxA0N1j — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 20, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.