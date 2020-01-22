بسبب ترامب... "حزب الله" يهدد الرئيس العراقي "بالطرد من بغداد"

هددت "كتائب حزب الله" في العراق، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس العراقي برهم صالح، بإخراجه من بغداد، حال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال منتدى "دافوس" في سويسرا.

وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح بعدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه. بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة، وسنقول حينها، لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز".

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين الماضي، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف زعماء العالم في دافوس هذا الأسبوع، مؤكدا أن من بين القادة الذين سيجتمع معهم، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا، إلى جانب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.